20 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» добыть вторую победу подряд

В ночь с 23 на 24 декабря мск на паркете арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 114:106.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 20 очков, выполнил два подбора и отдал пять результативных передач. При игровом времени 33.27 Егор реализовал 6 из 11 бросков с игры (5 из 9 трёхочковых) и 3 из 3 штрафных и совершил три потери. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+5».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 28 очков, пять подборов и один ассист. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал 27 очков при шести подборах и четырёх передачах.

Для «Бруклина» эта победа стала второй подряд, «Сиксерс» проиграли после двух выигранных матчей кряду.