Автодор — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Баскетбол

Филадельфия Сиксерс — Бруклин Нетс, результат матча 24 декабря 2025, счет 106:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

20 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» добыть вторую победу подряд
В ночь с 23 на 24 декабря мск на паркете арены «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 114:106.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Джордж - 19, Макси - 13, Драммонд - 12, Гордон - 12, Маккейн - 10, Уокер - 5, Эдвардс - 4, Бона - 4, Лоури, Брум, Саллис
Бруклин Нетс: Портер - 28, Дёмин - 20, Клэкстон - 16, Клауни - 13, Уильямс - 9, Шарп - 9, Мартин - 7, Траоре - 5, Мэнн - 4, Вульф - 3, Уилсон, Сараф

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 20 очков, выполнил два подбора и отдал пять результативных передач. При игровом времени 33.27 Егор реализовал 6 из 11 бросков с игры (5 из 9 трёхочковых) и 3 из 3 штрафных и совершил три потери. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+5».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 28 очков, пять подборов и один ассист. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал 27 очков при шести подборах и четырёх передачах.

Для «Бруклина» эта победа стала второй подряд, «Сиксерс» проиграли после двух выигранных матчей кряду.

