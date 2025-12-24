Егор Дёмин второй раз за карьеру набирает в матчах НБА как минимум 20 очков

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфия Сиксерс», в котором его команда одержала победу со счётом 114:106.

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно 20 очков (6 из 11 с игры, где 5 из 9 — трёхочковые; 3 из 3 — штрафные), пять передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

Отметим, что 19-летний баскетболист во второй раз в карьере набрал не менее 20 очков в матче НБА. Ранее его лучший результат — 23 очка — также был установлен в игре с «Филадельфией» 29 ноября 2025 года.