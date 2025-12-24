Скидки
Автодор — Уралмаш. Прямая трансляция
18:00 Мск
Баскетбол

Даллас Маверикс — Денвер Наггетс, результат матча 24 декабря 2025, счет 131:130, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

64 очка Флэгга и Дэвиса принесли «Далласу» победу над «Денвером», у Йокича дабл-дабл


В ночь с 23 на 24 декабря мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 131:130.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
131 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Флэгг - 33, Дэвис - 31, Маршалл - 15, Нембард - 11, Харди - 10, Расселл - 9, Уильямс - 9, Мартин - 9, Гэффорд - 4, Келли, Вашингтон, Сиссе
Денвер Наггетс: Мюррэй - 31, Йокич - 29, Хардуэй-младший - 23, Браун - 13, Строутер - 8, Валанчюнас - 8, Джонсон - 8, Джонс - 6, Уотсон - 4, Джонс, Тайсон, Холмс, Ннаджи, Пикетт

У «Далласа» больше всех набрали лёгкий форвард Купер Флэгг (33 очка, 9 подборов, 9 передач) и центровой Энтони Дэвис, в активе которого 31 очко, девять подборов, а также четыре ассиста.У гостей лучшими стали оформившие дабл-даблы разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй (31 очко и 14 ассистов, а также семь передач) и центровой Никола Йокич (29 очков и 14 ассистов, а также семь передач).

