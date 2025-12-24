64 очка Флэгга и Дэвиса принесли «Далласу» победу над «Денвером», у Йокича дабл-дабл

В ночь с 23 на 24 декабря мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 131:130.

У «Далласа» больше всех набрали лёгкий форвард Купер Флэгг (33 очка, 9 подборов, 9 передач) и центровой Энтони Дэвис, в активе которого 31 очко, девять подборов, а также четыре ассиста.У гостей лучшими стали оформившие дабл-даблы разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй (31 очко и 14 ассистов, а также семь передач) и центровой Никола Йокич (29 очков и 14 ассистов, а также семь передач).