64 очка Флэгга и Дэвиса принесли «Далласу» победу над «Денвером», у Йокича дабл-дабл
Поделиться
В ночь с 23 на 24 декабря мск на паркете арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 131:130.
НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
131 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Флэгг - 33, Дэвис - 31, Маршалл - 15, Нембард - 11, Харди - 10, Расселл - 9, Уильямс - 9, Мартин - 9, Гэффорд - 4, Келли, Вашингтон, Сиссе
Денвер Наггетс: Мюррэй - 31, Йокич - 29, Хардуэй-младший - 23, Браун - 13, Строутер - 8, Валанчюнас - 8, Джонсон - 8, Джонс - 6, Уотсон - 4, Джонс, Тайсон, Холмс, Ннаджи, Пикетт
У «Далласа» больше всех набрали лёгкий форвард Купер Флэгг (33 очка, 9 подборов, 9 передач) и центровой Энтони Дэвис, в активе которого 31 очко, девять подборов, а также четыре ассиста.У гостей лучшими стали оформившие дабл-даблы разыгрывающий защитник Джамал Мюррэй (31 очко и 14 ассистов, а также семь передач) и центровой Никола Йокич (29 очков и 14 ассистов, а также семь передач).
Комментарии
- 24 декабря 2025
-
06:37
-
05:59
-
05:47
-
04:59
-
02:25
-
01:28
-
01:26
-
00:56
-
00:51
-
00:00
- 23 декабря 2025
-
23:48
-
23:35
-
22:57
-
22:54
-
22:35
-
22:30
-
21:59
-
21:19
-
21:10
-
21:03
-
21:03
-
20:00
-
19:45
-
19:39
-
18:48
-
17:51
-
17:43
-
16:58
-
16:49
-
16:10
-
15:29
-
15:03
-
14:16
-
14:03
-
13:30