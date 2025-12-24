23 очка Леброна не спасли «Лейкерс» без Дончича от разгромного поражения в Финиксе

В ночь с 23 на 24 декабря мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу с крупным счётом 132:108.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Финикса» Диллон Брукс, набравший 25 очков.

23 очка при двух подборах и шести результативных передачах набрал лидер «Лейкерс» — 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс. Его одноклубник словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич пропустил встречу из-за травмы.

Калифорнийцы проиграли второй матч кряду после двух побед подряд.