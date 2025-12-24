Скидки
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Финикс Санз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 24 декабря 2025, счет 132:108, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

23 очка Леброна не спасли «Лейкерс» без Дончича от разгромного поражения в Финиксе
Комментарии

В ночь с 23 на 24 декабря мск на паркете арены «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки выиграли встречу с крупным счётом 132:108.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
132 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Брукс - 25, Букер - 21, Уильямс - 18, Гиллеспи - 16, Буей - 14, О'Нил - 12, Гудвин - 8, Флеминг - 7, Игодаро - 5, Данн - 4, Малуач - 2, Ричардс, Хэйс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Ривз - 17, Смарт - 14, Эйтон - 12, Ларэвиа - 12, Смит - 12, Тьеро - 6, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Хэйс - 2, Клебер - 2, Джеймс, Манон

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Финикса» Диллон Брукс, набравший 25 очков.

23 очка при двух подборах и шести результативных передачах набрал лидер «Лейкерс» — 40-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс. Его одноклубник словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич пропустил встречу из-за травмы.

Калифорнийцы проиграли второй матч кряду после двух побед подряд.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
