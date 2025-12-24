Дёмин набрал 20 очков в матче НБА, Овечкин снова без голов. Главное к утру
19-летний российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 20 очков в матче НБА, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ, лондонский «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- 20 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» добыть вторую победу подряд.
- «Вашингтон» уступил «Рейнджерс». У Панарина и Протаса — гол+пас, Овечкин без очков.
- «Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Кубка лиги.
- Хет-трик Драйзайтля и пять очков Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу в дерби с «Калгари».
- Минское «Динамо» разгромило московских одноклубников, забросив семь шайб.
- Дубль Аймурзина принёс «Северстали» победу над ЦСКА, армейцы проиграли третий матч подряд.
- Иван Демидов вышел на чистое первое место в гонке новичков НХЛ.
- «Вашингтон» отправил россиянина Мирошниченко в аренду в АХЛ.
- Тунис одолел Уганду в матче 1-го тура Кубка африканских наций.
- Сборная Нигерии начала участие в Кубке Африки с победы над командой Танзании.
Материалы по теме
Комментарии