Дёмин набрал 20 очков в матче НБА, Овечкин снова без голов. Главное к утру

19-летний российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 20 очков в матче НБА, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ, лондонский «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».