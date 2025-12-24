Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

24 декабря главные новости спорта, баскет бол, НБА, хоккей, НХЛ, Александр Овечкин, КХЛ, футбол, КАН

Дёмин набрал 20 очков в матче НБА, Овечкин снова без голов. Главное к утру
Комментарии

19-летний российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 20 очков в матче НБА, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ, лондонский «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. 20 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» добыть вторую победу подряд.
  2. «Вашингтон» уступил «Рейнджерс». У Панарина и Протаса — гол+пас, Овечкин без очков.
  3. «Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Кубка лиги.
  4. Хет-трик Драйзайтля и пять очков Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу в дерби с «Калгари».
  5. Минское «Динамо» разгромило московских одноклубников, забросив семь шайб.
  6. Дубль Аймурзина принёс «Северстали» победу над ЦСКА, армейцы проиграли третий матч подряд.
  7. Иван Демидов вышел на чистое первое место в гонке новичков НХЛ.
  8. «Вашингтон» отправил россиянина Мирошниченко в аренду в АХЛ.
  9. Тунис одолел Уганду в матче 1-го тура Кубка африканских наций.
  10. Сборная Нигерии начала участие в Кубке Африки с победы над командой Танзании.
Материалы по теме
Топ-события среды: Овечкин vs Панарин, матчи «группы смерти» на Кубке Африки и баскетбол
Топ-события среды: Овечкин vs Панарин, матчи «группы смерти» на Кубке Африки и баскетбол
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android