«Клипперс» переиграли «Хьюстон», Кавай Леонард набрал 41 очко

В ночь с 23 на 24 декабря мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 128:108.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, на счету которого 41 очко, восемь подборов, а также пять результативных передач. У «Хьюстона» лучшим стал лёгкий форвард Кевин Дюрант — 22 очка, пять подборов и один ассист.

Калифорнийцы выиграли второй матч кряду после серии из пяти поражений, клуб из Техаса проиграл четвёртую встречу из последних пяти.