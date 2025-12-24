Скидки
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Клипперс — Хьюстон Рокетс, результат матча 24 декабря 2025, счет 128:108, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Клипперс» переиграли «Хьюстон», Кавай Леонард набрал 41 очко
В ночь с 23 на 24 декабря мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 128:108.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 108
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Леонард, Сандерс, Данн, Богданович, Лопес, Кристи, Нидерхаузер, Коллинз, Миллер, Браун, Батюм
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Дэвисон, Дюрант, Тэйт, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Окоги, Шенгюн, Капела, Грин

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, на счету которого 41 очко, восемь подборов, а также пять результативных передач. У «Хьюстона» лучшим стал лёгкий форвард Кевин Дюрант — 22 очка, пять подборов и один ассист.

Калифорнийцы выиграли второй матч кряду после серии из пяти поражений, клуб из Техаса проиграл четвёртую встречу из последних пяти.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
