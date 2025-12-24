В ночь с 23 на 24 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 14 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 24 декабря:
«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» — 126:109;
«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 106:114;
«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 91:112;
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 141:118;
«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 123:126;
«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 94:111;
«Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс» — 131:130;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Йорк Никс» — 115:104;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 130:110;
«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:137;
«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:108;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Орландо Мэджик» — 106:110;
«Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» — 127:136;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон Рокетс» — 128:108.