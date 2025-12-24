В ночь с 23 на 24 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли 14 матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 декабря:

«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» — 126:109;

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» — 106:114;

«Майами Хит» — «Торонто Рэпторс» — 91:112;

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 141:118;

«Атланта Хоукс» — «Чикаго Буллз» — 123:126;

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс» — 94:111;

«Даллас Маверикс» — «Денвер Наггетс» — 131:130;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Йорк Никс» — 115:104;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 130:110;

«Юта Джаз» — «Мемфис Гриззлиз» — 128:137;

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:108;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Орландо Мэджик» — 106:110;

«Сакраменто Кингз» — «Детройт Пистонс» — 127:136;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон Рокетс» — 128:108.

