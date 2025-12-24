Единая лига: расписание матчей 24 декабря

В среду, 24 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 24 декабря:

18:00 мск — «Автодор» — «Уралмаш»;

19:00 мск — МБА-МАИ — УНИКС.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед и два поражения. На второй строчке — УНИКС, у которого 14 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает санкт-петербургский «Зенит» (11 побед при шести поражениях).

