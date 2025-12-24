Егор Дёмин установил личный рекорд в НБА

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин стал автором личного достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) спортсмен провёл на площадке 33 минуты и 28 секунд. Ранее россиянин не был на паркете в матчах НБА более 31 минуты.

Напомним, в игре с «Филадельфией» Дёмин набрал 20 очков, совершил два подбора и отдал пять результативных передач. В общей сложности к настоящему моменту Егор принял участие в 26 матчах этого сезона НБА, в которых в среднем набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи.

