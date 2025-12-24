Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин установил личный рекорд в НБА

Егор Дёмин установил личный рекорд в НБА
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин стал автором личного достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Джордж - 19, Макси - 13, Драммонд - 12, Гордон - 12, Маккейн - 10, Уокер - 5, Эдвардс - 4, Бона - 4, Лоури, Брум, Саллис
Бруклин Нетс: Портер - 28, Дёмин - 20, Клэкстон - 16, Клауни - 13, Уильямс - 9, Шарп - 9, Мартин - 7, Траоре - 5, Мэнн - 4, Вульф - 3, Уилсон, Сараф

В матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) спортсмен провёл на площадке 33 минуты и 28 секунд. Ранее россиянин не был на паркете в матчах НБА более 31 минуты.

Напомним, в игре с «Филадельфией» Дёмин набрал 20 очков, совершил два подбора и отдал пять результативных передач. В общей сложности к настоящему моменту Егор принял участие в 26 матчах этого сезона НБА, в которых в среднем набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи.

Забирай iPhone 17 — лучший подарок на НГ!
Забирай iPhone 17 — лучший подарок на НГ!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymJMPD4
Сейчас читают:
Вау, Егор Дёмин продолжает восхищать! Во второй раз в карьере — минимум 20 очков в НБА!
Вау, Егор Дёмин продолжает восхищать! Во второй раз в карьере — минимум 20 очков в НБА!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android