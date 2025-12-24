Скидки
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Баскетбол

Представлена впечатляющая статистика Егора Дёмина в последних четырёх матчах НБА

Представлена впечатляющая статистика Егора Дёмина в последних четырёх матчах НБА
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин демонстрирует впечатляющие статистические данные. В последних четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) спортсмен набирает минимум 14 очков.

Эффектная серия началась с матча с «Милуоки Бакс» (127:82), где Дёмин набрал 17 очков. В игре с «Майами Хит» (95:106) на счету Егора было 14 очков, во встреча с «Торонто Рэпторс» (96:81) — 16 очков, а в недавнем матче с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) — 20.

В общей сложности к настоящему моменту Егор принял участие в 26 матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 9,4 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,5 передачи.

