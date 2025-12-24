Скидки
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
«Суперталант, это очевидно». Чемпион Европы Понкрашов высказался об адаптации Дёмина к НБА

Комментарии

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России Антон Понкрашов поделился мнением об адаптации 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА.

Молодая команда, каждый распределяет свои роли. Каждому распределяются свои роли, как они будут играть друг с другом и так далее. Поэтому, мне кажется, он на правильном пути и делает всё правильно», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Молодая команда, каждый распределяет свои роли. Каждому распределяются свои роли, как они будут играть друг с другом и так далее. Поэтому, мне кажется, он на правильном пути и делает всё правильно», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

