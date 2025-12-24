«Суперталант, это очевидно». Чемпион Европы Понкрашов высказался об адаптации Дёмина к НБА

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России Антон Понкрашов поделился мнением об адаптации 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА.

«Конечно, идёт процесс адаптации у Егора. Понятно, он пробует, что такое НБА на вкус, что это вообще за культура. Опять же, огромное количество игр, переездов, внимания и прочего. То, что у него суперталант, это очевидно. Рад, что он в последних матчах действительно показывает классную игру. Думаю, привыкает, но всё равно нужно время.

Молодая команда, каждый распределяет свои роли. Каждому распределяются свои роли, как они будут играть друг с другом и так далее. Поэтому, мне кажется, он на правильном пути и делает всё правильно», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

