МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Это часть процесса». Понкрашов — о критике тренера «Бруклина» в адрес Дёмина

Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной России Антон Понкрашов дал комментарий по поводу недавней критики со стороны главного тренера «Бруклин Нетс» Жорди Фернандеса в адрес разыгрывающего команды Егора Дёмина.

«Насчёт этой критики… это так смешно, все на этом акцентируют внимание и обсуждают, что критика — демотивация. Критика — это часть процесса. Это нормально. На этом не стоит акцентировать внимание. Если у тебя есть молодой игрок, которого нужно развивать, он должен получать порцию критики. Как он по-другому поймёт, что хорошо, что нет?

Поэтому не стоит отдавать основной акцент на критику. Мне кажется, Егор отлично понимает, где он находится, работает. Поэтому в этом залог успеха», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Главные новости дня:

