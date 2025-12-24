Скидки
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Локо» Юдин высказался о предстоящем матче Basket Cup с ЦСКА

Главный тренер «Локо» Юдин высказался о предстоящем матче Basket Cup с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин поделился мнением о предстоящем матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 25 декабря, в Краснодаре. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
25 декабря 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как вы готовитесь к этому матчу? Есть ли какой-то особенный разбор соперника?
— Мы уже два раза играли с ЦСКА, готовимся в целом так же, как и к другим соперникам: смотрим видео и пытаемся реагировать на те ошибки, которые делали в предыдущих играх.

— Продолжаете ли вы нацеливать команду на выход из группы в Winline Basket Cup?
— Конечно, пока у нас ещё есть все шансы. Но выход из группы — это далёкий план. А сейчас наша задача — победа в этой конкретной игре.

— Планируете ли вы дать больше времени в этом матче игрокам, которые обычно играют не так много в основном чемпионате?
— Даже не думал про это. Такого плана нет.

— Как настроение в команде перед игрой?
— У нас был длинный выезд и череда поражений. В Нижнем Новгороде мы победили. Я думаю, что чисто эмоционально это поможет нам обрести своё обычное состояние, — приводит слова Юдина пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Комментарии
