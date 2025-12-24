Скидки
19:00 Мск
Егор Дёмин ответил, как удалось сдержать лидера «Филадельфии» Тайриза Макси

Егор Дёмин ответил, как удалось сдержать лидера «Филадельфии» Тайриза Макси
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) ответил на вопрос по поводу лидера соперников Тайриза Макси.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Джордж - 19, Макси - 13, Драммонд - 12, Гордон - 12, Маккейн - 10, Уокер - 5, Эдвардс - 4, Бона - 4, Лоури, Брум, Саллис
Бруклин Нетс: Портер - 28, Дёмин - 20, Клэкстон - 16, Клауни - 13, Уильямс - 9, Шарп - 9, Мартин - 7, Траоре - 5, Мэнн - 4, Вульф - 3, Уилсон, Сараф

— Как вам удалось притормозить Макси, который обычно набирает больше 30 очков? Какой был основной секрет?
— Игроков такого калибра полностью остановить невозможно — можно лишь усложнить им работу. Мы сосредоточились на том, чтобы как можно больше осложнить ему жизнь, всегда держали в напряжении и старались действовать максимально организованно, – сказал Дёмин во время общения со СМИ после матча.
В матче с «Бруклином» Макси набрал 13 очков, три подбора и две передачи.

Вау, Егор Дёмин продолжает восхищать! Во второй раз в карьере — минимум 20 очков в НБА!
