Егор Дёмин ответил, как удалось сдержать лидера «Филадельфии» Тайриза Макси

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) ответил на вопрос по поводу лидера соперников Тайриза Макси.

— Как вам удалось притормозить Макси, который обычно набирает больше 30 очков? Какой был основной секрет?

— Игроков такого калибра полностью остановить невозможно — можно лишь усложнить им работу. Мы сосредоточились на том, чтобы как можно больше осложнить ему жизнь, всегда держали в напряжении и старались действовать максимально организованно, – сказал Дёмин во время общения со СМИ после матча.

В матче с «Бруклином» Макси набрал 13 очков, три подбора и две передачи.

