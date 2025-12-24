«Бруклин» показал мем о Егоре Дёмине

Пресс-служба клуба НБА «Бруклин Нетс» опубликовала мем о разыгрывающем команды Егоре Дёмине. Клуб показал фото спортсмена, использовав классический шаблон добродетельного круга, чтобы показать, насколько Егор позитивный парень.

Фото: https://x.com/BrooklynNets

На схеме замкнутый круг со стрелками, объединяющий следующие характеристики – быть крутым/классным, улыбаться, получать удовольствие от игры и быть расслабленным (не напрягаться).

К настоящему моменту Дёмин принял участие в 26 матчах этого сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи.

