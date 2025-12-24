Скидки
Баскетбол Новости

Портал из США поставил оценку Егору Дёмину за матч с «Филадельфией» с 20 очками

Портал из США поставил оценку Егору Дёмину за матч с «Филадельфией» с 20 очками
,
Комментарии

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (114:106). Российский баскетболист Егор Дёмин получил оценку А (отличное выступление). В этой встрече Егор набрал 20 очков, два подбора и пять передач.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Джордж - 19, Макси - 13, Драммонд - 12, Гордон - 12, Маккейн - 10, Уокер - 5, Эдвардс - 4, Бона - 4, Лоури, Брум, Саллис
Бруклин Нетс: Портер - 28, Дёмин - 20, Клэкстон - 16, Клауни - 13, Уильямс - 9, Шарп - 9, Мартин - 7, Траоре - 5, Мэнн - 4, Вульф - 3, Уилсон, Сараф

«В этом матче Дёмин блестяще проявил себя в атаке: его трёхочковые броски были особенно результативны, благодаря чему он эффективно растягивал оборону «Сиксерс» на протяжении всей игры. Кроме того, Дёмин заметно лучше обращался с мячом и уверенно раздавал передачи, практически не допуская потерь, что, несомненно, оценил главный тренер Жорди Фернандес, уделяющий этому аспекту особое внимание в развитии новичка», – говорится в материале аналитика.

Комментарии
