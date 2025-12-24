Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ПБК ЦСКА сменил владельца

ПБК ЦСКА сменил владельца
Комментарии

ЦСКА сменил владельца: вместо структуры ГМК «Норильский никель» им стала недавно учреждённая автономная некоммерческая организация. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Внимание на это обратило издание «Интерфакс».

Как сообщается в данных ЕГРЮЛ, 100% долей ООО «Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА», ранее принадлежавшие АО «Норильский комбинат», с 19 декабря принадлежат АНО «Центр развития баскетбола «ЦВБП». Её, по данным реестра, в мае нынешнего года учредили гендиректор ПБК ЦСКА Андрей Ватутин и ветеран клуба Сергей Тараканов.

Пресс-служба «Норникеля» отказалась от комментариев. При этом компания и сейчас является генеральным спонсором армейцев.

В августе прошлого тогда «Норильский комбинат» оказался в санкционном списке правительства США SDN List.

Материалы по теме
День баскетбола — время ЦСКА. Армейцы в праздник учинили разгром
День баскетбола — время ЦСКА. Армейцы в праздник учинили разгром

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android