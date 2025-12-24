Скидки
19:00 Мск
«Становится одним из лидеров». Сергей Моня оценил прогресс Егора Дёмина в «Бруклине»

Именитый российский баскетболист Сергей Моня поделился мнением о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, отметив его прогресс и адаптацию в команде.

«Что я могу сказать? Егор – молодец. Играет очень хорошо, тренер ему доверяет. Он полностью использует свои минуты, становится одним из лидеров команды, поэтому очень рад за него, что он использует то время, которое ему тренер доверяет. Я так понимаю, с партнёрами уже сыгрался, хорошо адаптировался, поэтому с каждой игрой всё будет лучше и лучше получаться у него», — сказал Моня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

