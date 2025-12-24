Георгий Жбанов высказался о разгромной победе «Зенита» в матче с «Игокеа»

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением об уверенной победе команды в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с боснийским клубом «Игокеа». Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 103:72 (34:20, 18:15, 30:19, 21:18). Жбанов набрал 19 очков.

«Сегодня у нас всё получалось. Все друг друга видели, отдавали точные передачи. Многие из наших игроков забили по 10 и больше очков. Мне всегда приятно забивать, но главное — это победа команды», — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

В следующем матче турнира «Зенит» примет «Уралмаш». Игра пройдёт 12 февраля.

