Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Георгий Жбанов высказался о разгромной победе «Зенита» в матче с «Игокеа»

Георгий Жбанов высказался о разгромной победе «Зенита» в матче с «Игокеа»
Комментарии

Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением об уверенной победе команды в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с боснийским клубом «Игокеа». Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 103:72 (34:20, 18:15, 30:19, 21:18). Жбанов набрал 19 очков.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 72
Игокеа
Лакташи
Зенит: Рэндольф - 21, Жбанов - 19, Шаманич - 15, Мартюк - 14, Фрейзер - 9, Димитриевич - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев
Игокеа: Рори - 15, Попович - 14, Милосавлевич - 8, Фаррахан - 8, Мустапич - 7, Антунович - 7, Тополович - 6, Еремич - 3, Илич - 2, Бесс - 2

«Сегодня у нас всё получалось. Все друг друга видели, отдавали точные передачи. Многие из наших игроков забили по 10 и больше очков. Мне всегда приятно забивать, но главное — это победа команды», — приводит слова Жбанова «Матч ТВ».

В следующем матче турнира «Зенит» примет «Уралмаш». Игра пройдёт 12 февраля.

Материалы по теме
«Зенит» оправдался за поражение с УНИКСом и разгромил боснийский клуб в Basket Cup!
«Зенит» оправдался за поражение с УНИКСом и разгромил боснийский клуб в Basket Cup!

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android