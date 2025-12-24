«Бруклин» системно развивает Егора». Владимир Дячок — о прогрессе Дёмина в НБА

Бывший баскетболист ЦСКА и «Химок», а ныне генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок дал комментарий по поводу выступления разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА.

«Самое важное, что есть сейчас у Егора, это доверие тренера. «Бруклин» системно и постепенно развивает Егора, увеличивая минуты и роль на площадке. Егор грамотно пользуется своими возможностями. Очень рад его успехам!» – сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

К данному моменту Дёмин принял участие в 26 матчах этого сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи.

Егор Дёмин представил публике своего домашнего питомца: