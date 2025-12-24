Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» системно развивает Егора». Владимир Дячок — о прогрессе Дёмина в НБА

«Бруклин» системно развивает Егора». Владимир Дячок — о прогрессе Дёмина в НБА
Комментарии

Бывший баскетболист ЦСКА и «Химок», а ныне генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок дал комментарий по поводу выступления разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА.

«Самое важное, что есть сейчас у Егора, это доверие тренера. «Бруклин» системно и постепенно развивает Егора, увеличивая минуты и роль на площадке. Егор грамотно пользуется своими возможностями. Очень рад его успехам!» – сказал Дячок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

К данному моменту Дёмин принял участие в 26 матчах этого сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи.

Материалы по теме
Вау, Егор Дёмин продолжает восхищать! Во второй раз в карьере — минимум 20 очков в НБА!
Вау, Егор Дёмин продолжает восхищать! Во второй раз в карьере — минимум 20 очков в НБА!

Егор Дёмин представил публике своего домашнего питомца:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android