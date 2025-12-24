Владимир Гомельский высказался о причинах травм у игроков НБА

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский проанализировал проблему травматизма в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как обратил внимание эксперт, несмотря на развитие спортивной медицины, количество повреждений у ведущих атлетов продолжает расти, что напрямую сказывается на качестве игры в лиге.

«Мне в «телеграме» и на сайте часто поступают вопросы о возросшем количестве травм в НБА. Эти вопросы заставили меня задуматься о причинах этого нерадостного явления. В прошлом сезоне тяжёлые травмы получили Тейтум, Лиллард, Халибёртон, Ирвинг, Морант, Янг. Вы понимаете, что я перечислил суперзвёзд. Причины очевидны. На этих игроков падает самая большая физическая нагрузка, против них защита играет очень агрессивно и жёстко. Большая часть этих травм получена во время матчей.

Статистика показывает, что большинство травм остальных игроков происходит на тренировках. Соотношение травм — 35% в играх, 65% — на тренировках. При этом по классификации травматизма травмы в играх значительно серьёзнее, чем травмы на тренировках. Возможности современной спортивной медицины растут, но вся работа по профилактике травматизма не может похвастаться результатами. В целом это только доказывает, что баскетбол является травмоопасным видом спорта, уступающим хоккею и американскому футболу. Я думаю, главным направлением в борьбе с травматизмом будет предварительное медицинское заключение по каждому игроку, в котором будет указано на наиболее опасные группы мышц и связок. Но и это не приведёт к полному исключению травм атлетов.

На сегодня в играх чемпионата НБА уже выходили на площадку 525 баскетболистов. Напомню, в официальных заявках определены по 15 человек в каждой из 30 команд. То есть из-за травм и болезней на разные сроки выбывали 75 человек, которым приходилось искать замены. Несомненно, такая тенденция отрицательно влияет на качество игры. Мне кажется, что руководству лиги пора найти действенные меры, которые помогут снизить травматизм хотя бы в матчах», – написал Гомельский в своём телеграм-канале.

