Американский тренер отреагировал на инсайд о переходе Кирилла Елатонцева в NCAA

Американский баскетбольный тренер Кармен Мачариелло дал комментарий по поводу возможного перехода Кирилла Елатонцева в NCAA. Ранее инсайдер Джефф Гудман сообщал, что россиянин рекрутирован командой Университета Оклахомы «Оклахома Сунерс». Мачариелло отреагировал на слова адвоката по спортивному праву Мита Уинтера.

«Если вам нужно было ещё одно напоминание о том, что студенческий баскетбол теперь превратился в чисто профессиональный спорт, то вот оно. Елатонцев отыграет один семестр после четырёх сезонов в высшей профессиональной лиге России. Это усиление состава через рынок свободных агентов прямо посреди сезона», – написал Уинтер на своей странице в социальных сетях.

«Комично. Мне всё же больше нравится путь через G-лигу после пятого года в старшей школе или года в подготовительном колледже, который не идёт в зачёт. Или, возможно, стажировка в Европе, а затем возвращение в Штаты, чтобы сорвать куш», — прокомментировал Мачариелло.

Елатонцев является игроком «Локомотива-Кубань» с 2021 года.

