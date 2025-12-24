«Американцам наплевать на понятия». Агент Рыжов — о ситуации с Елатонцевым

Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент Станислав Рыжов высказался о том, что центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев покинул Россию ради игры в американской лиге NCAA.

«Американцам действительно наплевать на понятия. И это, кстати, работает в обе стороны: когда меня спрашивают, как нам с партнёром удаётся привозить много ярких сильных американцев в Единую лигу ВТБ в нынешней политической ситуации, люблю отвечать: «Американский бог — это доллар». Если деньги платят исправно, всё остальное — второстепенные факторы. Более известная поговорка: «Это бизнес, ничего личного».

Что касается документов, тут всё сложнее. На документы как раз плевать нельзя, но переход в колледж — это не международный трансфер игрока в привычном смысле слова. Не требуется открепительное письмо, то есть согласие бывшего клуба», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

