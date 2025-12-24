Скидки
Агент Рыжов предостерёг молодых баскетболистов от пути Елатонцева

Комментарии

Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент Станислав Рыжов дал комментарий по поводу возможного перехода центрового «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева в NCAA. Эксперт напомнил о юридических тонкостях регламента РФБ, которые могут стать серьёзным препятствием для молодых российских игроков, решивших продолжить карьеру за границей без согласия своего текущего клуба.

«Есть ещё один важный момент, не касающийся непосредственно Елатонцева в силу возраста, но который обязательно стоит иметь в виду всем молодым игрокам, желающим попробовать свои силы за рубежом — очередных изменениях в Статусе игрока, документе, по которому осуществляются переходы в отечественном баскетболе.

В мае этого года РФБ приняла поправки, согласно которым любой игрок в возрасте до 21 года, уехавший за рубеж, не получив добро своего клуба, остаётся связанным обязательствами с этим клубом. Для получения открепительного письма и выступления на профессиональном уровне игрок должен договариваться с прежним клубом и каким-то образом получать разрешение на переход. Действуют такие ограничения аж до 33 лет», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте подробный материал о ситуации Кирилла Елатонцева с разъяснением агента Рыжова на «Чемпионате».
