Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Принял вызов». Критиковавший Дёмина тренер «Бруклина» высказался о россиянине

«Принял вызов». Критиковавший Дёмина тренер «Бруклина» высказался о россиянине
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес выразил восхищение игрой и профессионализмом 19-летнего российского разыгрывающего Егора Дёмина. Специалист отметил зрелость баскетболиста, несмотря на его юный возраст.

«Да, это очень впечатляет. Если бы вы увидели меня в 19 лет, не знаю, подумали бы вы обо мне хоть что-то хорошее. Но когда смотришь на него, понимаешь, эти ребята уже прошли через подобные испытания, ты вправе ждать от них соответствующей отдачи.

Он выдал отличную игру с «Милуоки», как принял брошенный вызов. И после такого всегда хочется того же или даже большего. Мы продолжаем говорить этому парню, не забывая, ему всего 19 лет, его намерения и цели можно только одобрить», — приводит слова Фернандеса New York Post.

Сейчас читают:
«Это вообще как возможно?!» Реакция Егора Дёмина на яркий матч против топ-клуба НБА
«Это вообще как возможно?!» Реакция Егора Дёмина на яркий матч против топ-клуба НБА

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android