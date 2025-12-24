«Принял вызов». Критиковавший Дёмина тренер «Бруклина» высказался о россиянине

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес выразил восхищение игрой и профессионализмом 19-летнего российского разыгрывающего Егора Дёмина. Специалист отметил зрелость баскетболиста, несмотря на его юный возраст.

«Да, это очень впечатляет. Если бы вы увидели меня в 19 лет, не знаю, подумали бы вы обо мне хоть что-то хорошее. Но когда смотришь на него, понимаешь, эти ребята уже прошли через подобные испытания, ты вправе ждать от них соответствующей отдачи.

Он выдал отличную игру с «Милуоки», как принял брошенный вызов. И после такого всегда хочется того же или даже большего. Мы продолжаем говорить этому парню, не забывая, ему всего 19 лет, его намерения и цели можно только одобрить», — приводит слова Фернандеса New York Post.

