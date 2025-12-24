Скидки
«Смотришь и удивляешься: «Это вообще как?!» Егор Дёмин высказался о Майкле Портере

,
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о товарище по команде Майкле Портере. По словам Егора, несмотря на кажущуюся порой авантюрность бросков Портера, команда полностью доверяет мастерству форварда.

— Если говорить про Майкла Портера, удивляют ли вас иногда те броски, которые он реализует, даже несмотря на то что вы его хорошо знаете?
— О да, иногда даже зная, на что способен Майк, смотришь на его бросок и удивляешься: «Это вообще как возможно?!» Со стороны такие действия могут показаться нерезонными, кто-то бы за них ругал, но мы знаем, что он такие мячи забивает, поэтому полностью ему доверяем.

Иногда его броски — просто что-то невероятное, однако мы поддерживаем его и верим, ему стоит продолжать в том же духе, — сказал Дёмин во время общения со СМИ после матча с «Филадельфией Сиксерс» (114:106).

«Это вообще как возможно?!» Реакция Егора Дёмина на яркий матч против топ-клуба НБА
«Это вообще как возможно?!» Реакция Егора Дёмина на яркий матч против топ-клуба НБА

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину:

