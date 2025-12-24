Скидки
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

Лука Шаманич ответил, преследует ли цель стать лучшим бомбардиром «Зенита»
Бигмен «Зенита» Лука Шаманич после крупной победы над боснийским клубом «Игокея» (103:72) в рамках WINLINE Basket Cup ответил, хочет ли стать лучшим бомбардиром в коллективе.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 72
Игокеа
Лакташи
Зенит: Рэндольф - 21, Жбанов - 19, Шаманич - 15, Мартюк - 14, Фрейзер - 9, Димитриевич - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев
Игокеа: Рори - 15, Попович - 14, Милосавлевич - 8, Фаррахан - 8, Мустапич - 7, Антунович - 7, Тополович - 6, Еремич - 3, Илич - 2, Бесс - 2

— Лука, сегодня вы снова в числе лучших бомбардиров команды. Это ваша цель?
— Не думаю, что я был лучшим бомбардиром [в матче], не думаю и о том, чтобы забивать. Я просто хочу помочь, если что, имею в виду совершать подборы, играть в обороне, забивать — всё, что нужно команде. И иногда случается, что я лучший бомбардир, иногда нет. На самом деле, это не имеет значения.

Полагаю, когда мы играем вместе, когда следуем плану тренера, когда отлично защищаемся и играем жёстко, тогда у нас действительно хорошая игра в нападении, мы способны набрать больше 100 очков. Это помогает нам атаковать и набирать очки, в том числе лёгкие, — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.

