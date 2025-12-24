Лука Шаманич ответил, преследует ли цель стать лучшим бомбардиром «Зенита»

Бигмен «Зенита» Лука Шаманич после крупной победы над боснийским клубом «Игокея» (103:72) в рамках WINLINE Basket Cup ответил, хочет ли стать лучшим бомбардиром в коллективе.

— Лука, сегодня вы снова в числе лучших бомбардиров команды. Это ваша цель?

— Не думаю, что я был лучшим бомбардиром [в матче], не думаю и о том, чтобы забивать. Я просто хочу помочь, если что, имею в виду совершать подборы, играть в обороне, забивать — всё, что нужно команде. И иногда случается, что я лучший бомбардир, иногда нет. На самом деле, это не имеет значения.

Полагаю, когда мы играем вместе, когда следуем плану тренера, когда отлично защищаемся и играем жёстко, тогда у нас действительно хорошая игра в нападении, мы способны набрать больше 100 очков. Это помогает нам атаковать и набирать очки, в том числе лёгкие, — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.