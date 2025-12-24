Агент Рыжов рассказал, что нужно для попадания в NCAA

Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент Станислав Рыжов подробно разобрал процедуру перехода баскетболистов в студенческую лигу NCAA на фоне ситуации с Кириллом Елатонцевым. Эксперт выделил три главных момента: подтверждение академической успеваемости, проверку любительского статуса и легализацию доходов иностранного студента. По словам Рыжова, даже при наличии интереса от американского университета игроку предстоит пройти через сложную проверку специальными комитетами NCAA, результаты которой часто невозможно предсказать.

«Опуская момент поиска варианта продолжения карьеры и получения американской визы. Академическая успеваемость — необходимо предоставить количество курсов, часов, оценки по всем предметам, которые игрок получил в России, тогда на основании этого специальная комиссия решит, сколько лет можно позволить потенциальному студенту учиться и играть за американский университет, какие предметы надо дополнительно сдать и на какую специальность проще всего зачислить.

Проверка любительского статуса: несмотря на то что студентам NCAA разрешили платить деньги, это всё равно остаётся любительской лигой — игроки по соглашению получают деньги не за свою игру непосредственно, а за «права на использование имиджа», куча прочей воды на три страницы. Поэтому комитет NCAA принимает решение по каждому игроку, являлся ли он уже профессионалом до поступления в колледж — основным признаком является сумма вознаграждения, получаемая игроком в Европе. Не существует чёткой суммы, это решает комитет, не оглашая детали, но совсем грубо: когда у тебя € 5 тыс. в месяц, это можно легко списать на бытовые расходы, обосновать, что это не зарплата, а компенсация на комнату в общежитии и дошираки. А вот когда зарплата игрока была солидной до желаемого выступления в NCAA, тогда остаётся надеяться на чудеса в исполнении адвокатов, которых обязательно придётся нанимать игроку и его представителям. И ещё надеяться, что комитет не затребует контракт у клуба (на что имеет полное право) — любой клуб, не желающий терять игрока, будет показывать реальную зарплату и стоять на том, что их подопечный — полноценный профессионал и не может считаться любителем. Давать прогнозы по кейсам бесполезно, каждый случай индивидуален, мы все знаем, насколько гибка и сложна система правосудия в США.

Третий этап — получение денег. Этот вопрос не хочу обсуждать в публичном поле, скажу лишь, что мы следим за ситуацией, она динамична, ещё в прошлом сезоне иностранные студенты по визе F1 не имели права легально иметь какой-либо доход. Поэтому приходилось искать пути, к нам не раз даже обращались конкуренты с вопросами из серии: «Мы подписали нашего игрока, а теперь не понимаем, как технически выплатить ему обещанные деньги, поделитесь опытом». Поэтому не буду облегчать жизнь другим участникам рынка — пусть сами набивают шишки», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте подробный материал о ситуации Кирилла Елатонцева с разъяснением агента Рыжова на «Чемпионате».

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: