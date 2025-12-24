Скидки
Форвард «Зенита» Лука Шаманич похвалил российского центрового Андрея Мартюка

Форвард «Зенита» Лука Шаманич высказался о центровом санкт-петербургского клуба Андрее Мартюке.

— Как бы вы описали вашу совместную работу с Андреем Мартюком, ваше взаимодействие?
— Думаю, у нас действительно классная связь. Иногда он помогает мне, иногда помогаю ему. Когда я только пришёл, играл пятого номера, потом мы играли друг против друга на тренировках, а теперь, когда я играю четвёртого номера, как уже сказал, стараемся помогать друг другу в нападении и обороне, так что полагаю, у нас действительно хорошая связь, в будущем она будет ещё крепче, — приводит слова Шаманича пресс-служба команды.

