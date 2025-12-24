«Нет команд, с которыми невозможно играть». Центровой МБА-МАИ — о матче с УНИКСом

Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который состоится сегодня, 24 декабря, начало — в 19:00 мск.

«В Казани мы очень слабо провели стартовую четверть, отпустили УНИКС слишком далеко, и догонять таких соперников, когда они поймали кураж, уже очень сложно. Разобрали ошибки, сделали выводы, должны выходить с первой минуты и навязывать свой баскетбол. Конечно, когда тебе противостоит один из лидеров чемпионата, ты понимаешь, что матч будет крайне тяжёлым, но как показывает практика, нет тех команд, с которыми невозможно играть. Это заключительная встреча в календарном году, мы не должны подвести наших болельщиков, поэтому будем биться», — приводит слова Балашова пресс-служба команды.