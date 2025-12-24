Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нет команд, с которыми невозможно играть». Центровой МБА-МАИ — о матче с УНИКСом

«Нет команд, с которыми невозможно играть». Центровой МБА-МАИ — о матче с УНИКСом
Комментарии

Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который состоится сегодня, 24 декабря, начало — в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
1-я четверть
14 : 18
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Савков, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Падиус, Трушкин, Воронов, Балашов, Личутин, Платунов, Огарков, Певнев
УНИКС: Халилулаев, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Швед

«В Казани мы очень слабо провели стартовую четверть, отпустили УНИКС слишком далеко, и догонять таких соперников, когда они поймали кураж, уже очень сложно. Разобрали ошибки, сделали выводы, должны выходить с первой минуты и навязывать свой баскетбол. Конечно, когда тебе противостоит один из лидеров чемпионата, ты понимаешь, что матч будет крайне тяжёлым, но как показывает практика, нет тех команд, с которыми невозможно играть. Это заключительная встреча в календарном году, мы не должны подвести наших болельщиков, поэтому будем биться», — приводит слова Балашова пресс-служба команды.

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома «Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android