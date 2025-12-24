«Игр гораздо больше, чем тренировок». Секулич — об адаптации Шаманича и Вонле в «Зените»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Александр Секулич высказался об адаптации новичков санкт-петербургского клуба.

— Новичками в составе «Зенита» стали Лука Шаманич и Ноа Вонле. У обоих есть опыт работы в НБА, и Шаманич также выступал в Евролиге. Хотя они играют на одной позиции, у них разные качества. Насколько вы удовлетворены их выступлениями?

— Они здесь меньше месяца, поэтому мы отреагировали соответствующим образом. Игр гораздо больше, чем тренировок; мы используем матчи, чтобы все лучше познакомились, поняли друг друга и развили взаимопонимание, необходимое команде для достижения хороших результатов.

У них есть индивидуальные качества, но не только у них – у всех остальных игроков тоже. Нам нужно найти способ играть вместе и стать настоящей командой на нашем совместном пути к достижению целей, — приводит слова Секулича издание Basketball Sрhere.