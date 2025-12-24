«Уралмаш» пытается расторгнуть контракт с двукратным обладателем Кубка России — источник

Руководство команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» ведёт переговоры с 35-летним российским центровым Владимиром Ивлевым о прекращении действия трудового соглашения, сообщил телеграм-канал «Перехват».

По данным источника, Ивлев уже неделю не посещает тренировки екатеринбургского коллектива, а его последний выход на паркет в рамках Единой лиги сезона-2025/2026 произошёл 18 ноября в матче с «Локомотивом-Кубань».

Владимир перешёл в «Уралмаш» осенью 2024 года, а летом 2025-го его контракт был продлён до конца сезона-2026.

За свою карьеру Ивлев играл за такие команды, как «Самара», «Нижний Новгород», ЦСКА, «Парма». Дважды он становился обладателем Кубка России в 2018 и 2025 годах.