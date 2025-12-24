В «Локомотиве-Кубань» опубликовали заявление из-за скандального отъезда Елатонцева в NCAA

Руководство команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» отреагировало официальным заявление в связи со скандальным отъездом их центрового Кирилла Елатонцева в США для игры в NCAA.

«ПБК «Локомотив-Кубань» считает необходимым публично заявить о серьёзном инциденте, создающем опасный прецедент для всего российского баскетбола и подрывающем основы контрактного права в спорте.

В ноябре 2025 года баскетболист Кирилл Елатонцев, находящийся на действующем долгосрочном профессиональном контракте с клубом до 2029 года (документ должным образом зарегистрирован в Российской федерации баскетбола), самовольно покинул расположение команды. Впоследствии, как стало известно клубу из открытых источников, игрок выехал в Соединённые Штаты Америки с целью участия в студенческой лиге NCAA за команду Университета Оклахомы.

Клуб квалифицирует данные действия игрока как грубое и недопустимое нарушение контрактных обязательств, совершённое в одностороннем порядке и демонстрирующее откровенное пренебрежение нормам спортивного права и профессиональной этики.

В связи с этим «Локомотив-Кубань» в полном соответствии с регламентами предпринял исчерпывающий комплекс мер, направив официальные обращения с пакетом документов в российские и международные организации, регулирующие правоотношения в баскетболе (РФБ, ФИБА, NCAA).

В данный момент по этому вопросу в Комиссии по статусу игроков РФБ рассматривается заявление о применении к Елатонцеву спортивных санкций, а также принято к рассмотрению исковое заявление клуба в Национальном центре спортивного арбитража.

Международными нормами, которые должны соблюдать все субъекты спорта, утверждён такой фундаментальный принцип трудовых правоотношений в профессиональном спорте, как стабильность трудового договора спортсмена. То есть вне зависимости от положений национального законодательства стороны обязаны выполнять контракт в течение всего срока, на который он заключён. Расторжение возможно только по уважительным причинам.

Сложившаяся ситуация не только наносит прямой ущерб интересам клуба, но и формирует крайне негативный сигнал для всего спортивного сообщества. Таким образом, создаётся опасная лазейка, которая может спровоцировать других молодых спортсменов на аналогичные нарушения контрактов, ставя под удар всю отечественную систему подготовки баскетбольного резерва и финансовую стабильность клубов, академий и спортивных школ.

ПБК «Локомотив-Кубань» подчёркивает, что значительные инвестиции в развитие игроков, осуществляемые российскими спортивными организациями, не могут быть в одностороннем порядке аннулированы в угоду сиюминутным личным интересам спортсмена, его окружения и в пользу зарубежных команд и лиг.

Мы намерены и в дальнейшем самым решительным образом защищать свои законные права всеми доступными средствами, предусмотренными российским законодательством и международным спортивным правом, добиваться восстановления справедливости», — говорится в тексте.