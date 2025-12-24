Скидки
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» — «Уралмаш», результат матча 24 декабря 2025, счет 73:67, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Автодор» одержал вторую победу кряду, обыграв «Уралмаш» в Единой лиге
Комментарии

В среду, 24 декабря, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал «Уралмаш». Саратовские баскетболисты обыграли гостей из Екатеринбурга со счётом 73:67 (23:10; 16:17; 17:17; 17:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
73 : 67
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Никулин, Фёдоров, Земский, Коско, Вольхин, Ануфриев, Яковлев, Палкин, Хаджибегович
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Петенев, Писклов, Белянков, Риз, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов

Самым эффективным игроком матча в составе хозяев стал центровой из Северной Македонии Ален Хаджибегович, на его счету 22 очка, девять подборов, две передачи, один перехват, четыре блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+33». Виталиюс Пранаускис стал самым результативным игроком матча, набрав 25 очков при пяти подборах, семи передачах, двух перехватах и шести потерях.

У екатеринбуржцев отличился американский центровой Октавиус Эллис, в его активе 18 очков, девять подборов, одна передача, один перехват, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+32».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
В «Локомотиве-Кубань» опубликовали заявление из-за скандального отъезда Елатонцева в NCAA
