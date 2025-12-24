«Автодор» одержал вторую победу кряду, обыграв «Уралмаш» в Единой лиге

В среду, 24 декабря, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал «Уралмаш». Саратовские баскетболисты обыграли гостей из Екатеринбурга со счётом 73:67 (23:10; 16:17; 17:17; 17:23).

Самым эффективным игроком матча в составе хозяев стал центровой из Северной Македонии Ален Хаджибегович, на его счету 22 очка, девять подборов, две передачи, один перехват, четыре блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+33». Виталиюс Пранаускис стал самым результативным игроком матча, набрав 25 очков при пяти подборах, семи передачах, двух перехватах и шести потерях.

У екатеринбуржцев отличился американский центровой Октавиус Эллис, в его активе 18 очков, девять подборов, одна передача, один перехват, один блок-шот и одна потеря при коэффициенте эффективности «+32».