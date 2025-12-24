УНИКС продлит контракт с Алексеем Шведом до конца сезона — источник

Руководство команды Единой лиги ВТБ УНИКС планирует продлить контракт с 37-летним российским разыгрывающим защитником Алексеем Шведом, о чём сообщили в «БИЗНЕС Online».

По данным издания, стороны уже договорились о новом соглашении, которое будет действительно до конца сезона-2025/2026.

Швед перешёл в казанский клуб в ноябре 2025 года, подписав двухмесячный контракт с командой. С января до конца сезона-2024/2025 он выступал за «Зенит» и помог санкт-петербургскому клубу стать вице-чемпионом лиги прошлого сезона. Но в межсезонье Алексей так и не нашёл себе команду, просидев в статусе свободного агента до ноября.