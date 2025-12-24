Скидки
МБА-МАИ — УНИКС, результат матча 24 декабря 2025, счет 84:90, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС одержал пятую победу подряд, обыграв МБА-МАИ в Единой лиге
Комментарии

24 декабря на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором команда МБА-МАИ принимала УНИКС. Хозяева площадки со счётом 84:90 (29:26; 14:17; 25:19; 16:28) уступили казанским гостям.

В четвёртой четверти сразу два лидера УНИКСа были удалены за перебор фолов — Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс, а МБА-МАИ потеряла своего главного тренера Василия Карасёва, которого удалили рефери.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 90
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Савков - 15, Барашков - 13, Балашов - 11, Исмаилов - 8, Певнев - 8, Зайцев - 7, Трушкин - 7, Платунов - 6, Личутин - 5, Воронов - 4, Падиус, Огарков
УНИКС: Д. Кулагин - 27, Рейнольдс - 16, Пьерр - 14, Захаров - 12, Швед - 11, Бингэм - 9, Абдулбасиров - 1, Халилулаев, Белоусов, Стуленков

В составе хозяев отличился Максим Барашков, набравший 13 очков, сделавший три подбора и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+14».

У казанцев лучшим стал капитан команды и разыгрывающий Дмитрий Кулагин, в его активе 27 очков, два подбора, одна передача, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+35».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
