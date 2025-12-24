УНИКС одержал пятую победу подряд, обыграв МБА-МАИ в Единой лиге

24 декабря на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором команда МБА-МАИ принимала УНИКС. Хозяева площадки со счётом 84:90 (29:26; 14:17; 25:19; 16:28) уступили казанским гостям.

В четвёртой четверти сразу два лидера УНИКСа были удалены за перебор фолов — Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс, а МБА-МАИ потеряла своего главного тренера Василия Карасёва, которого удалили рефери.

В составе хозяев отличился Максим Барашков, набравший 13 очков, сделавший три подбора и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+14».

У казанцев лучшим стал капитан команды и разыгрывающий Дмитрий Кулагин, в его активе 27 очков, два подбора, одна передача, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+35».