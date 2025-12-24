Рейтинг новичков НБА на 24 декабря. Егор Дёмин — в топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список десяти игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.

Лучшие новички НБА на 24 декабря:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

2. Koн Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

3. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

4. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

5. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).

6. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

7. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).

8. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).

9. Райан Нембард («Даллас Маверикс»).

10. Eгор Дёмин («Бруклин Нетс»).

Флэгг был выбран под первым номером на драфте.