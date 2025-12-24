Рейтинг новичков НБА на 24 декабря. Егор Дёмин — в топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список десяти игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.
Лучшие новички НБА на 24 декабря:
1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
2. Koн Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
3. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
4. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
5. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
6. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
7. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
8. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
9. Райан Нембард («Даллас Маверикс»).
10. Eгор Дёмин («Бруклин Нетс»).
Флэгг был выбран под первым номером на драфте.