Единая лига: результаты матчей 24 декабря

В среду, 24 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. Спортивный «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 24 декабря:

«Автодор» — «Уралмаш» — 73:67;

МБА-МАИ — УНИКС — 84:90.

После 17 матчей в нынешнем сезоне возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. У армейцев 15 побед в двух матчах. Казанцы располагаются на второй строчке, также одержав 15 побед при двух поражениях. На третьей строчке — «Зенит» (11 побед при шести поражениях).