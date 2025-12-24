Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 24 декабря, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 24 декабря
Комментарии

В среду, 24 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. Спортивный «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 24 декабря:

«Автодор» — «Уралмаш» — 73:67;
МБА-МАИ — УНИКС — 84:90.

После 17 матчей в нынешнем сезоне возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. У армейцев 15 побед в двух матчах. Казанцы располагаются на второй строчке, также одержав 15 побед при двух поражениях. На третьей строчке — «Зенит» (11 побед при шести поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дуэт в «Автодоре» зажёг так, что «Уралмашу» оставалось только смотреть. Видео Дуэт в «Автодоре» зажёг так, что «Уралмашу» оставалось только смотреть. Видео
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android