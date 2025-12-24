«Наши игроки — настоящие герои». Тренер «Автодора» Богичевич — о победе над «Уралмашем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Миленко Богичевич высказался о победе над «Уралмашем» (73:67).

«Хорошая победа для нас. В первую очередь спасибо парням, поздравляю их! Они показали хорошую игру и отлично боролись. В очередной раз хочу повторить своё высказывание, которое могу повторять до конца сезона. Для меня наши игроки – настоящие герои! В тех обстоятельствах, в которых мы оказались, при всех проблемах они остаются сплочёнными и поддерживают меня как тренера. Очень счастлив, что имею возможность работать с ними!

Абстрагируясь от результата, они демонстрируют характер, правильный менталитет и отличные человеческие качества даже на фоне продолжительной серии поражений. Сегодня всё это помогло нам обыграть очень сильную команду с хорошим тренером. Идём дальше», — приводит слова Богичевича Единая лига.