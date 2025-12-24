Скидки
«Наши игроки — настоящие герои». Тренер «Автодора» Богичевич — о победе над «Уралмашем»

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Миленко Богичевич высказался о победе над «Уралмашем» (73:67).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
73 : 67
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Пранаускис - 25, Хаджибегович - 22, Земский - 8, Евсеев - 7, Вольхин - 7, Коско - 4, Сущик, Никулин, Фёдоров, Ануфриев, Яковлев, Палкин
Уралмаш: Нэвелс - 20, Эллис - 18, Герасимов - 16, Риз - 6, Белянков - 3, Пынько - 2, Далтон - 2, Петенев, Писклов, Халдеев, Карданахишвили

«Хорошая победа для нас. В первую очередь спасибо парням, поздравляю их! Они показали хорошую игру и отлично боролись. В очередной раз хочу повторить своё высказывание, которое могу повторять до конца сезона. Для меня наши игроки – настоящие герои! В тех обстоятельствах, в которых мы оказались, при всех проблемах они остаются сплочёнными и поддерживают меня как тренера. Очень счастлив, что имею возможность работать с ними!

Абстрагируясь от результата, они демонстрируют характер, правильный менталитет и отличные человеческие качества даже на фоне продолжительной серии поражений. Сегодня всё это помогло нам обыграть очень сильную команду с хорошим тренером. Идём дальше», — приводит слова Богичевича Единая лига.

Комментарии
