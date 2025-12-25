Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Когда проигрываешь 4 матча, как можно недооценивать?» Вергун — о поражении от «Автодора»

«Когда проигрываешь 4 матча, как можно недооценивать?» Вергун — о поражении от «Автодора»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался после поражения в матче с «Автодором» (67:73).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
73 : 67
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Пранаускис - 25, Хаджибегович - 22, Земский - 8, Евсеев - 7, Вольхин - 7, Коско - 4, Сущик, Никулин, Фёдоров, Ануфриев, Яковлев, Палкин
Уралмаш: Нэвелс - 20, Эллис - 18, Герасимов - 16, Риз - 6, Белянков - 3, Пынько - 2, Далтон - 2, Петенев, Писклов, Халдеев, Карданахишвили

«Хотел бы поздравить соперника. Они были очень хорошо подготовлены и психологически, и эмоционально, заслужили сегодня победу. О себе ничего хорошего сказать не могу, плохого – не хочу. Хочу пожелать своей команде сделать правильные выводы и быть лучше в следующем матче.

Возможная недооценка хозяев, которые играли без четырёх игроков стартовой пятёрки? Когда ты проигрываешь четыре матча подряд, как можно кого-то недооценивать? Если ты кого-то недооцениваешь с отрицательным балансом побед и поражений, пора задуматься. Скоро Новый год, позади половина сезона», — приводит слова Вергуна Единая лига.

