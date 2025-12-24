Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом

37-летний российский защитник и четырёхкратный чемпион России Алексей Швед продлил контракт с командой УНИКС, которая выступает в Единой лиге ВТБ. Как сообщает пресс-служба казанцев, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Рады, что ты с нами, Алексей!» — отреагировали на продление контракта в пресс-службе.

Швед перешёл в казанский клуб в ноябре 2025 года, подписав двухмесячный контракт с командой. С января до конца сезона-2024/2025 он выступал за «Зенит» и помог санкт-петербургскому клубу стать вице-чемпионом лиги прошлого сезона.

За девять матчей в составе казанского коллектива в ноябре и декабре Алексей в среднем набирал 9,0 очка, выполнял 6,8 передачи и совершал 2,9 подбора за 23:19 минуты на паркете.