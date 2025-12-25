«Внушает позитив». Тренер МБА-МАИ Сорокин — о поражении в матче с УНИКСом

Помощник главного тренера МБА-МАИ Евгений Сорокин высказался о поражении в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (84:90).

«Радует реакция парней, они сделали правильные выводы после поражения в Казани, первая четверть тогда была очень слабой, но уже после неё были видны изменения. Сегодня перед своими болельщиками вели большую часть игры, причём это было абсолютно по игре. Мы были внимательны к мелочам, с командами вроде УНИКСа по-другому невозможно.

Держали концентрацию, атаковали тех людей, кого и собирались, за счёт этого сохраняли все шансы на победу. Ребята сработали отлично. Конец года вышел для нас крайне тяжёлым, два матча с УНИКСом, один с ЦСКА. Верим, что через такие встречи станем ещё лучше. У нас есть много пищи для размышлений, и сегодня было видно, что ребята слышат нас, готовы отдавать себя, это внушает позитив. В январе нас ждут важные игры, в том числе битва за «Финал четырёх» Кубка России, будем продолжать работать», — сказал Сорокин на пресс-конференции.