Главная Баскетбол Новости

«Вышли на рынок. Хотим подписать легионеров». Перасович — после победы над МБА-МАИ

«Вышли на рынок. Хотим подписать легионеров». Перасович — после победы над МБА-МАИ
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных над МБА-МАИ со счётом 90:84.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 90
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Савков - 15, Барашков - 13, Балашов - 11, Исмаилов - 8, Певнев - 8, Зайцев - 7, Трушкин - 7, Платунов - 6, Личутин - 5, Воронов - 4, Падиус, Огарков
УНИКС: Д. Кулагин - 27, Рейнольдс - 16, Пьерр - 14, Захаров - 12, Швед - 11, Бингэм - 9, Абдулбасиров - 1, Халилулаев, Белоусов, Стуленков

«Поздравляю свою команду с победой, а МБА-МАИ с очень достойной игрой. Ожидал, что матч будет непростым – у нас пять травмированных, очень сложно играть, когда не обладаешь полной ротацией. Играли с хорошей командой, москвичи боролись. Начали мы сегодня не очень хорошо, но затем показали характер и продемонстрировали, что способны выигрывать непростые концовки.

Когда можем ждать в строю травмированных? Никто не знает. Будем идти день за днём. Мы вышли на рынок, хотим подписать двух легионеров. Кто это будет? Не могу сказать сейчас. Могу лишь подтвердить, что Алексей Швед остаётся в команде до конца сезона», — сказал Перасович после матча.

Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Официально
Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом
Комментарии
