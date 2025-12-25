«Вышли на рынок. Хотим подписать легионеров». Перасович — после победы над МБА-МАИ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных над МБА-МАИ со счётом 90:84.

«Поздравляю свою команду с победой, а МБА-МАИ с очень достойной игрой. Ожидал, что матч будет непростым – у нас пять травмированных, очень сложно играть, когда не обладаешь полной ротацией. Играли с хорошей командой, москвичи боролись. Начали мы сегодня не очень хорошо, но затем показали характер и продемонстрировали, что способны выигрывать непростые концовки.

Когда можем ждать в строю травмированных? Никто не знает. Будем идти день за днём. Мы вышли на рынок, хотим подписать двух легионеров. Кто это будет? Не могу сказать сейчас. Могу лишь подтвердить, что Алексей Швед остаётся в команде до конца сезона», — сказал Перасович после матча.