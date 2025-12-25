«Уникальный талант». Эксперт сравнил Дёмина с топовыми новичками НБА

Известный американский журналист и обозреватель Билли Рейнхардт сравнил показатели российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина с другими новичками НБА, выбранными на драфте 2025 года.

«Егор Дёмин в сравнении с другими новичками НБА. Показатель эффективности бросков составляет 54%, что выше, чем у Ви Джея Эджкомба, Эйса Бэйли, Дилана Харпера и Джеремаи Фирса.

Четвёртый показатель по проценту передач, уступает только Райану Нембхарду, Дилану Харперу и Дерику Куину (среди тех, кто проводит на паркете не менее 20 минут).

Делит второе место по количеству точных трёхочковых за игру, уступая только Кону Нуппелю. Шестой по проценту реализации из-за дуги.

Дёмин — единственный новичок, набирающий в среднем не менее 19 очков и семи передач при четырёх реализованных трёхочковых в пересчёте на 100 владений.

Он уникальный талант. Сочетание габаритов, эффективности броска и навыков созидания, которое встречается крайне редко», — написал Рейнхардт на своей странице в соцсетях.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым: