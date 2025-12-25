Эксперт высказался о Дёмине после 20 очков россиянина в матче с «Филадельфией»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон подвёл итоги выступления Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», отдельно отметив игру россиянина в четвёртой четверти.

«Дёмин провёл одну из своих лучших игр в сезоне, набрав 20 очков, сделав два подбора и отдав пять передач за 33 минуты на площадке. Новичок медленно начал встречу, набрав всего пять очков в первой половине.

Однако в заключительные 24 минуты игры записал на свой счёт 15 очков и две передачи, реализовав четыре из пяти трёхочковых бросков, — отличное выступление в концовке со стороны 19-летнего игрока», — говорится в материале Филлипс-Китона.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: