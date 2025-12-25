Скидки
17:30 Мск
Баскетбол

Эксперт высказался о Дёмине после 20 очков россиянина в матче с «Филадельфией»

Эксперт высказался о Дёмине после 20 очков россиянина в матче с «Филадельфией»
Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон подвёл итоги выступления Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», отдельно отметив игру россиянина в четвёртой четверти.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Джордж - 19, Макси - 13, Драммонд - 12, Гордон - 12, Маккейн - 10, Уокер - 5, Эдвардс - 4, Бона - 4, Лоури, Брум, Саллис
Бруклин Нетс: Портер - 28, Дёмин - 20, Клэкстон - 16, Клауни - 13, Уильямс - 9, Шарп - 9, Мартин - 7, Траоре - 5, Мэнн - 4, Вульф - 3, Уилсон, Сараф

«Дёмин провёл одну из своих лучших игр в сезоне, набрав 20 очков, сделав два подбора и отдав пять передач за 33 минуты на площадке. Новичок медленно начал встречу, набрав всего пять очков в первой половине.

Однако в заключительные 24 минуты игры записал на свой счёт 15 очков и две передачи, реализовав четыре из пяти трёхочковых бросков, — отличное выступление в концовке со стороны 19-летнего игрока», — говорится в материале Филлипс-Китона.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

