Владимир Гомельский спрогнозировал будущее Егора Дёмина в НБА

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Не хочу спешить с оценками. Мне кажется, что тренер «Нетс» Фернандес ещё находится на пути к созданию хорошо сбалансированной команды. А роль, которую тренер определил для Дёмина, вполне соответствует российскому разыгрывающему.

Егор будет прогрессировать не только и не столько в количестве набранных очков, но и в руководстве игрой команды. Увеличит количество голевых передач, снизит количество потерь», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

