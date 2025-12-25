Скидки
Владимир Гомельский спрогнозировал будущее Егора Дёмина в НБА

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Не хочу спешить с оценками. Мне кажется, что тренер «Нетс» Фернандес ещё находится на пути к созданию хорошо сбалансированной команды. А роль, которую тренер определил для Дёмина, вполне соответствует российскому разыгрывающему.

Егор будет прогрессировать не только и не столько в количестве набранных очков, но и в руководстве игрой команды. Увеличит количество голевых передач, снизит количество потерь», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

