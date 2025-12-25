Единая лига: расписание матчей 25 декабря

В четверг, 25 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей встречи.

Единая лига. Расписание на 25 декабря:

17:30 — «Бетсити Парма» — «Енисей».

Пермская «Парма» располагается на пятой строчке турнирной таблицы. В активе команды 10 побед при шести поражениях. В свою очередь, красноярский «Енисей» только на седьмом месте. У команды шесть побед при девяти поражениях.

Возглавляет турнирную таблицу всё также действующий чемпион — ЦСКА. На счету красно-синих 15 побед и два поражения. На второй строчке — УНИКС, у которого также 15 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает санкт-петербургский «Зенит» (11 побед при шести поражениях).