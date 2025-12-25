Скидки
Расписание матчей Winline Basket Cup — 2025/2026 на 25 декабря

Basket Cup: расписание на 25 декабря
В четверг, 25 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

WINLINE Basket Cup. Расписание на 25 декабря:

20:00 — «Локомотив-Кубань» — ЦСКА.

«Локомотив-Кубань» и ЦСКА являются представителями группы А, и занимают четвёртое и третье место в турнирной таблице соответственно. Обе команды имеют в активе по две игры, при этом краснодарцы проиграли оба матча, а москвичи смогли одержать победу со счётом 104:66 над «Бетсити Пармой» в ноябре.

