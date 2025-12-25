Скидки
17:30 Мск
Дмитрий Кулагин повторил личный рекорд результативности в матче Единой лиги

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин провёл лучший матч в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, повторив личный рекорд результативности в турнире.

В гостевой победе над МБА-МАИ (90:84) россиянин за 37 минут набрал 27 очков, сделал два подбора, одну передачу, два перехвата и одну потерю и показал 35 баллов в рейтинге эффективности.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
84 : 90
УНИКС
Казань
МБА-МАИ: Савков - 15, Барашков - 13, Балашов - 11, Исмаилов - 8, Певнев - 8, Зайцев - 7, Трушкин - 7, Платунов - 6, Личутин - 5, Воронов - 4, Падиус, Огарков
УНИКС: Д. Кулагин - 27, Рейнольдс - 16, Пьерр - 14, Захаров - 12, Швед - 11, Бингэм - 9, Абдулбасиров - 1, Халилулаев, Белоусов, Стуленков

В настоящий момент казанский УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, уступая ЦСКА в соотношении мячей. Обе команды сыграли в 17 матчах, в их активе по 15 побед и два поражения. В свою очередь московский МБА-МАИ только на шестой строчке. На счету команды также 17 игр, из которых только девять победных.

