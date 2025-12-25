Кулагин — о победе над МБА-МАИ: баскетбол — это игра ошибок, у нас их было меньше

Атакующий защитник казанского УНИКСа Дмитрий Кулагин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским МБА-МАИ. Встреча прошла в Москве и завершилась победой УНИКСа со счётом 90:84. Кулагин стал самым результативным игроком матча, набрав 27 очков.

«Баскетбол — это во многом игра ошибок. В этом матче моя команда допустила меньше ошибок, чем соперник. У нас подобраны отличные игроки, каждый может выйти и заменить партнёра по команде. Сегодня несколько наших игроков получили свои шансы, как, например, Иван Белоусов, и я уверен, что у них будет всё больше таких шансов со временем», — приводит слова Кулагина «Матч ТВ».

После этой игры УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 15 побед и потерпев два поражения. 28 декабря казанская команда проведёт выездной матч с «Уралмашем».